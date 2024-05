Polizei wirft 350 feiernde Menschen aus dem Park

Mit Lautsprecherdurchsagen hat die Polizei in der Nacht zu Samstag hunderte feiernde Menschen aus einem Reutlinger Park geworfen.

Zuvor seien mehrere Beschwerden wegen Ruhestörung in der Leitstelle eingegangen, teilte die Polizei mit. Auf den Wiesen des Volksparks haben demnach bis zu 350 Menschen ausgelassen gefeiert.

In Gesprächen und Lautsprecherdurchsagen versuchten die Beamten, die Feiernden zum Gehen zu bewegen. In den Grünanlagen erhielten sie Unterstützung von einem Hundeführer. Unter Protest verließen die Jugendlichen schließlich nach und nach den Park. Zurück ließen sie Flaschen, Glasscherben und zahlreichen weiteren Unrat, so die Polizei.

(dpa)