32-Jähriger nach Sturz durch Baugerüst schwer verletzt

Ein Mitarbeiter einer Baufirma ist bei einem Sturz durch ein Gerüst schwer verletzt worden.

Aus zunächst ungeklärter Ursache war es am Mittwochmorgen in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu dem Arbeitsunfall gekommen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den 32-Jährigen schließlich von dem Baugerüst. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Was genau passiert war, war laut Polizei zunächst Gegenstand der Ermittlungen.

(dpa)