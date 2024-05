Nationalspielerin Krumbiegel wechselt nach Turin

Die deutsche Nationalspielerin Paulina Krumbiegel verlässt die TSG 1899 Hoffenheim im Sommer und wechselt nach Italien zu Juventus Turin.

Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Die 23-Jährige durchlief ab der U15 alle Juniorinnen-Mannschaften der TSG. Für die A-Nationalmannschaft absolvierte sie bislang zehn Länderspiele.

Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen, sagte Krumbiegel. "Aber in mir ist mehr und mehr das Gefühl aufgekommen, dass ich etwas Neues sehen will." Die TSG versuchte nach eigenen Angaben, die Mittelfeldspielerin zu halten. "Denn Pauli ist eine außergewöhnliche Fußballerin und tolle Persönlichkeit", sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball. Den Wechsel verhindern konnte der Club am Ende aber nicht.

(dpa)