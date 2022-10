Biker prallt beim Überholen in Auto: Tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Gosheim (Kreis Tuttlingen) tödlich verletzt worden.

Der 62-Jährige prallte mit seiner Maschine beim Überholen in einer Kurve frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Der Biker starb bei dem Vorfall am Sonntag noch an der Unfallstelle. Die 64 Jahre alte Autofahrerin sowie zwei Mitfahrer im Wagen wurden leicht verletzt. Sie wurden in eine Klinik gebracht.

(dpa)