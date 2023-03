Traktor überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Beim mehrfachen Überschlag seines Traktors nahe Oberharmersbach (Ortenaukreis) hat sich der Fahrer schwer verletzt.

Der Mann sei am Montagabend wohl mit seinem Fahrzeug auf einem abschüssigen Wirtschaftsweg abgerutscht und auf einer angrenzenden Wiese gelandet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mittdreißiger kam nach einer Erstversorgung in eine Klinik.

(dpa)