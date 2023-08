83-Jähriger stürzt von Leiter: Bergwacht muss ihn retten

Nachdem ein 83-Jähriger bei der Zwetschgenernte von der Leiter gefallen ist, hat ihn die Bergwacht am Altbacher Weinberg (Kreis Esslingen) gerettet.

Der Senior hatte nach dem Sturz am Samstag Angehörige verständigt, die daraufhin den Notruf gewählt hatten, wie der Malteser am Sonntag berichtete. Vorsorglich wurde dabei auch die Bergwacht informiert. Weil der eingesetzte Rettungswagen wegen der schweren Zugänglichkeit am Fuße des Berges warten musste, fuhr ein Fahrzeug der Bergwacht hoch. Der 83-Jährige wurde geborgen und dann in ein Krankenhaus gefahren.

(dpa)