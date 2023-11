Gütermotorschiff rammt Schleusentor bei Iffezheim

Ein Gütermotorschiff hat ein Schleusentor bei Iffezheim (Landkreis Rastatt) gerammt und dadurch zerstört.

Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa anderthalb Millionen Euro, wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte. Demnach war das Schiff am Samstagmittag aus vorerst unklaren Gründen gegen das geschlossene Tor gefahren. In dem Moment hatte sich ein weiteres Schiff in der Schleuse befunden. Verletzt wurde niemand.

Das Schleusentor wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass es ausgetauscht werden muss, wie es hieß. Da es keine Ersatzteile gebe, müsse das Tor extra gebaut werden. Die Dauer der Herstellung sei vorerst nicht absehbar - es könne sich um Wochen oder auch Monate handeln. Bis dahin könne nur eine der zwei Schleusen benutzt werden. Taucher sollten am Sonntag prüfen, ob weitere Teile an der Schleuse beschädigt sind.

Das Güterschiff wurde bei dem Unfall lediglich verbeult und sollte seine Fahrt noch am Sonntag wieder aufnehmen. Gegen die Steuerfrau wird nun ermittelt.

(dpa)