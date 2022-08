Auto kommt von Straße ab: Junge stirbt, Mutter und Tochter schwer verletzt

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall in Boxberg, bei dem ein Vierjähriger ums Leben kam. Seine Mutter und seine Schwester wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ist am Dienstagmorgen ein vierjähriges Kind gestorben. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 08.30 Uhr auf der Bundesstraße 292 zwischen Unterschüpf und Schweigern.

Unfall in Boxberg: Auto von Straße abgekommen

Ersten Ermittlungen zufolge war die 33-jährige Mutter mit ihren beiden vier- und sechsjährigen Kindern in Richtung Schweigern gefahren. Plötzlich geriet ihr Auto ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab. Wie es dazu kam, ist bislang unklar. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 30 bis 40 Metern schließlich im angrenzenden Gelände auf dem Dach zum Liegen.

Vierjähriger stirbt bei Unfall im Main-Tauber-Kreis

Der Vierjährige erlitt bei dem Unfall so starke Verletzungen, dass er nach einer kurzen Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die Mutter und ihre sechsjährige Tochter wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notfallseelsorger sowie ein Unfallgutachter wurden angefordert. Die Strecke musste wegen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 12 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können. Angaben nimmt die Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim unter 09341/60040 entgegen.