Herzinfarkt am Steuer: Mann fährt durch Kleingartenanlage

Ein 66 Jahre alter Autofahrer hat während einer Fahrt in Heidelberg einen Herzinfarkt erlitten und ist mit dem Wagen durch eine Kleingartenanlage gefahren.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der Mann in der Folge des Infarkts die Kontrolle über das Auto, beschleunigte und durchfuhr drei Grundstücke der Anlage. Dabei durchbrach er mehrere Zäune und stieß mit Gartenmöbeln und Spielgeräten zusammen. Der Mann wurde in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

(dpa)