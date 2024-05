Seniorin setzt sich in fremdes Auto: Will nicht aussteigen

Eine Seniorin hat sich im Landkreis Sigmaringen in ein fremdes Auto gesetzt - und mochte dann nicht mehr aussteigen.

Nachdem eine 25-Jährige am Mittwochabend ihren Wagen in Meßkirch aufgeschlossen hatte, habe sich die ältere Dame unvermittelt auf den Beifahrersitz gesetzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil die Seniorin sich nicht dazu überreden ließ, wieder auszusteigen, rief die Autofahrerin die Polizei. Die Beamten konnten die Situation dann schnell aufklären: Die Seniorin habe wohl auf eigene Faust einen Ausflug unternommen und sei bereits vom Personal eines Altersheims gesucht worden.

(dpa)