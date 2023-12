Unbekannte flüchten mit 180 Stundenkilometern vor Polizei

Zwei Unbekannte sind in Freiburg mit dem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen - teilweise mit einem Tempo von rund 180 Stundenkilometern.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gelang den zwei Insassen des Autos die Flucht schließlich zu Fuß.

Demnach wollten Beamte das Auto am Mittwochabend in Freiburg kontrollieren, weil es zu schnell unterwegs war. Der Aufforderung zum Anhalten sei der unbekannte Fahrer jedoch nicht nachgekommen, stattdessen habe er beschleunigt. Die rund 13 Kilometer lange Flucht führte durch Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie über zwei Bundesstraßen und endete schließlich in Denzlingen (Kreis Emmendingen). Dort stellten die Unbekannten den Wagen laut Polizei ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Eine Fahndung blieb den Angaben nach erfolglos. Die Polizei habe das Auto sichergestellt und ermittle nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

(dpa)