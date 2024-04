Vater findet im Garten Granate aus dem Ersten Weltkrieg

Als er in seinem Garten einen Sandkasten baut, macht ein Familienvater eine gefährliche Entdeckung: Er findet einen verdächtigen, zylinderförmigen Metallgegenstand.

Ein Mann hat beim Graben für einen Sandkasten in seinem Garten in Wiesensteig (Kreis Göppingen) eine Granate gefunden. Der 32 Jahre alte Vater habe am Samstagnachmittag eine Streife alarmiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten machten demnach dann ein Foto von dem zylindrischen Metallgegenstand und schickten es dem Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Dabei stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Fund gefährlich war. Es handelte sich laut Polizei um eine 7,7 Zentimeter große Feldschrapnell-Granate aus Beständen der Reichswehr im Ersten Weltkrieg. Die Granate wurde am Nachmittag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abgeholt.

(dpa)