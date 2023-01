Peter Kurz als Städtetagspräsident bestätigt

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bleibt zunächst Präsident des baden-württembergischen Städtetags.

Der Vorstand des Verbandes bestätigte ihn turnusgemäß in seinem Amt, das er seit 2018 inne hat. Das Ergebnis der Abstimmung teilte der Verband, der die Interessen von knapp 200 Städten und Gemeinden im Südwesten vertritt, am Dienstag in Stuttgart mit.

Bei der Wahl des neuen Oberbürgermeisters für Mannheim am 18. Juni strebt Kurz keine dritte Amtszeit an. Deshalb wählt der Vorstand des Kommunalverbandes voraussichtlich im Juli einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den 60-Jährigen. Für das Amt habe offiziell noch niemand Interesse angemeldet, so eine Sprecherin.

Als Stellvertreter des Präsidenten sind der Ditzinger Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) und der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz (Freie Wähler) bestätigt worden. Die Amtszeit des Vorstands beträgt zwei Jahre.

(dpa)