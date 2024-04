Auto überschlägt sich: 24-Jähriger schwer verletzt

Ein junger Mann ist bei Albstadt mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden.

Sein Auto überschlug sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr der 24-Jährige am Samstag auf einer Straße in Richtung Burladingen (Zollernalbkreis). In einer lang gezogenen Linkskurve geriet der Wagen laut Polizei aus zunächst unbekannten Gründen etwas von der Spur ab. Auf dem unbefestigten Boden habe der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren. Es driftete daraufhin nach links über die Gegenfahrbahn und überschlug sich abseits der Straße, wie es weiter hieß. Der schwer verletzte 24-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

(dpa)