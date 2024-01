Verletzter und sechsstelliger Schaden nach Feuer

Bei einem Brand in einer Schreinerei in Albstadt (Zollernalbkreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Ein Mensch kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war am Montagabend im Keller der Schreinerei ausgebrochen. Es griff anschließend auf den Dachstuhl des Wohn- und Geschäftsgebäudes über. Die Wohnung über der Schreinerei war zunächst nicht mehr bewohnbar. Warum es zu dem Brand kam, blieb erst einmal unklar.

