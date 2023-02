Debakel für 1. FC Nürnberg: 0:5 beim 1. FC Heidenheim

Der 1.

FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga ein Debakel erlebt. Die defensiv konfuse Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl wurde am Sonntag beim 0:5 (0:3) vom 1. FC Heidenheim gnadenlos bestraft. Angreifer Tim Kleindienst erzielte die ersten vier Treffer seiner Mannschaft (19. Minute/23./39./81.). Marnon Busch (86.) setzte den Schlusspunkt gegen Nürnberger, die nach einer Roten Karte wegen groben Fouls gegen Enrico Valentini (34.) fast eine Stunde in Unterzahl spielten.

In dieser Form muss sich der "Club" große Sorgen um den Klassenerhalt machen. Weinzierls Team liegt mit 22 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, der Vorsprung auf Relegationsrang 16 liegt jedoch bei nur zwei Zählern.

Schon nach 19 Minuten war Kleindienst zum ersten Mal zur Stelle, weil Jan Gyamerah bei der Klärung patzte. Auch bei seinem zweiten Treffer profitierte er von einem individuellen Fehler. Diesmal patzte Jens Castrop und beim 3:0 wurde der Torjäger am langen Pfosten allein gelassen. Zu diesem Zeitpunkt agierten die Nürnberger bereits in Unterzahl, nachdem Valentini nach einem Tritt gegen Jan-Niklas Beste die Rote Karte gesehen hatte.

Von den Gästen kam auch nach dem Seitenwechsel viel zu wenig, um eine Wende einzuleiten. Die Heidenheimer verwalteten den Vorsprung, ehe Kleindienst noch einmal nachlegte. Direkt im Anschluss wurde er ausgewechselt. Aber der FCH hatte noch nicht genug, auch Busch nutzte einen Ballverlust der Nürnberger.

(dpa)