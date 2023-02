Nürnberg setzt auf Coolness im Derby: Werden uns zerreißen

Der 1.

FC Nürnberg will sich im packenden Lokalgipfel bei der SpVgg Greuther Fürth nicht von äußeren Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen lassen. "Es wird emotionaler sein als sonst, das geht schon bei der Ankunft im Stadion los", sagte "Club"-Trainer Markus Weinzierl vor dem Spiel im Sportpark Ronhof am Samstag (20.30 Uhr) mit Blick auf mögliche Provokationen der Fürther Fans. "Wir werden es cool angehen und mit 100 Prozent", versicherte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Das 270. Frankenderby ist gleichzeitig auch ein Duell zweier Abstiegskandidaten, die den eigenen Erwartungen in dieser Zweitliga-Saison massiv hinterherhinken. Mit einem Sieg könnten die Nürnberger nicht nur die eigenen Fans milder stimmen, sondern auch am Erzrivalen vorbeiziehen. "Es geht darum, in 90 Minuten konsequent zu verteidigen und 90 Minuten alles für den Erfolg zu tun. Wir wollen unbedingt gewinnen", sagte Weinzierl.

Das brisante Nachbarschaftsduell ist für den "Club" Chance und Risiko zugleich. Der erhoffte Stimmungsumschwung missglückte mit der Niederlage gegen St. Pauli. Verliert Nürnberg das Derby, dürfte es ungemütlich werden im schwarz-roten Frankenland. Im Gegenzug könnte nur ein Sieg die Krisenstimmung vergessen machen. "Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass die Spieler sich zerreißen werden", kündigte Weinzierl an.

(dpa)