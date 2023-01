Nürnberg setzt auf Vindahl: Weinzierl will Stimmung drehen

Trainer Markus Weinzierl hat beim 1.

FC Nürnberg Peter Vindahl Jensen (24) auch offiziell zur neuen Nummer eins erklärt. "Peter Vindahl war der Beste für uns", verkündete der Coach des fränkischen Fußball-Zweitligisten vor dem Rückrundenstart am Sonntag (13.30 Uhr) zu Hause gegen den FC St. Pauli.

Der vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar ausgeliehene Däne hatte in der Vorbereitung die meisten Spielanteile unter den Torhütern. Er stach damit die Konkurrenten Carl Klaus und Jan Reichert aus. Der eigentliche Stammtorhüter Christian Mathenia fällt mit einer Schulterverletzung bis zum Saisonende aus.

Bis auf die Langzeitverletzten hat Weinzierl keine Personalsorgen. "Alle fit, alle heiß, alle topmotiviert", sagte er am Freitag. Mittelfeldspieler Taylan Duman wird nach seinem Syndesmosebandriss noch nicht in den Kader zurückkehren, er hat erst Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht.

Das Heimspiel gegen St. Pauli ist für die Nürnberger eine Standortbestimmung. Die abstiegsgefährdeten Franken liegen in der Tabelle nur zwei Zähler vor den Norddeutschen. "Der Start ist für so eine Rückrunde immer hoch spannend und wichtig, darin liegt Brisanz", sagte Weinzierl. "Ich hätte riesig Spaß, den Pessimismus rund um die Mannschaft und den Club in einen Optimismus zu drehen. Das ist mein Ziel, die Mannschaft anzustecken, und die Mannschaft soll am besten das Umfeld anstecken."

