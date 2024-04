1860 München erkämpft Remis bei Spitzenteam Regensburg

Der TSV 1860 München verpasst bei Jahn Regensburg einen Auswärtscoup. Die Oberpfälzer bleiben trotz des Remis klar auf Aufstiegskurs.

Der TSV 1860 München hat sich im Bayern-Derby beim SSV Jahn Regensburg einen kostbaren Zähler erarbeitet. Ohne den im Kader fehlenden Stürmer Joel Zwarts ließen die "Löwen" am Sonntag in der 3. Fußball-Liga beim 1:1 (0:0) in der Oberpfalz aber viele Chancen aus und mussten sich mit einem Remis begnügen.

Die Regensburger verpassten es, an der Tabellenspitze zu bleiben, liegen als Zweiter aber weiter klar auf Aufstiegskurs. Die Sechziger haben fünf Spieltage vor dem Saisonende satte zehn Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Die "Löwen" hatten früh die Chance zur Führung, doch Fynn Lakenmacher (4.) scheiterte frei vor Regensburgs Torwart Felix Gebhardt. Dem Jahn mangelte es in der Offensive an Ideen. Morris Schröter brachte die "Löwen" vor 15 210 Zuschauern in der 54. Minute in Führung. Michael Glück scheiterte nur drei Minuten später mit seinem Kopfball an der Latte und verpasste so die Vorentscheidung. Nach einem Standard bestrafte Elias Huth (81.) die Münchner, die mehrere gute Chancen trotz des Fehlens von Zwarts liegen ließen.

Trainer Argirios Giannikis hatte einen Einsatz des Niederländers bis zuletzt offen gelassen. Medienberichten zufolge hat Zwarts eine Klausel in seinem Vertrag, wonach die Münchner bei einem Einsatz des Angreifers gegen seinen früheren Verein Regensburg eine Extra-Prämie an den Jahn hätten bezahlen müssen. Zwarts war im Sommer 2023 aus der Oberpfalz zu 1860 gewechselt.

(dpa)