1860 vor Derby: "Letzter Schritt" zum Klassenerhalt

Argirios Giannikis, Trainer des TSV 1860 München, steht am Spielfeldrand. Giannikis will im Derby gegen Unterhaching den Klassenerhalt perfekt machen.

1860 München will sich der letzten Restsorgen um den Klassenverbleib in der 3. Liga entledigen. Das soll im Derby in Haching gelingen. Beim Vorortclub geht es aber noch um was anderes.

Der TSV 1860 München hofft im anstehenden Derby gegen die SpVgg Unterhaching auf doppelten Grund zur Freude. Nach zwei Unentschieden zuletzt könnte den Sechzigern ein Sieg beim Vorstadtverein zum vorzeitigen Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga verhelfen. "Wir wollen den letzten Schritt gehen, um final die Klasse zu halten", sagte "Löwen"-Trainer Argirios Giannikis vor der Auswärtspartie am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport.) Der TSV geht mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in den viertletzten Spieltag. Neben der Aufgabe, die kleinen Restzweifel am Verbleib in der 3. Liga auszuräumen, ist mit der kurzen Busfahrt in den Münchner Südosten auch eine Prestigeaufgabe verbunden. Im Hinspiel im Grünwalder Stadion hatte die Hachinger mit einem 1:0 für Ernüchterung gesorgt bei den Sechzigern - und die wollen jetzt Revanche. "Die Mannschaft weiß von der Wichtigkeit des Spiels für uns, aber auch für das Umfeld und die Fans", sagte Coach Giannikis. Er hofft, dass seine Spieler an jene Leistung anknüpfen, mit der sie zuletzt gegen den DFB-Pokal-Halbfinalisten Saarbrücken ein 1:1-Unentschieden erkämpften. Es gelte, sich zu fokussieren und defensiv sicher zu stehen, kündigte der Coach an. Bis auf den rot-gesperrten Leroy Kwadwo seien laut Giannikis alle Spieler "gesund und einsatzfähig". 3. Liga

