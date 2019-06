vor 54 Min.

30-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Ein Mann ist aus bisher ungeklärter Ursache in einem Weiher bei Manching untergegangen - zahlreiche Helfer waren auf der Suche nach ihm im Einsatz.

Am späten Mittwochnachmittag ist ein 30-jähriger Mann bei einem Badeunfall in einem Weiher im Gemeindegebiet Manching gestorben. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz und hatten den Mann gesucht, der im Weiher untergegangen war, Taucher hatten ihn schließlich entdeckt. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde er in eine Klinik transportiert. Dort verstarb der 30-jährige Mann laut Polizei jedoch am frühen Abend. Die Ursache für den Badeunfall sind noch unklar, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. (AZ)

