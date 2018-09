vor 33 Min.

Ankerzentrum wegen Großbrand evakuiert Bayern

Rund 500 Menschen mussten die Einrichtung für Flüchtlinge nach Angaben der Polizei Oberfranken verlassen.

Der Dachstuhl des Ankerzentrums in Bamberg ist am Samstag in Brand geraten. Rund 500 Menschen mussten die Einrichtung für Flüchtlinge nach Angaben der Polizei Oberfranken verlassen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Das Feuer war am Mittag ausgebrochen. Flammen schlugen aus dem Dachstuhl, über dem Gebäude war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Ursache und Schaden waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz lief am Samstagnachmittag noch. (dpa)

