vor 32 Min.

Autounfall mit einem Toten bei Würzburg

Ein Mann ist bei einem Autounfall in Unterfranken gestorben. Der Autofahrer war am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße zwischen Rimpar und Gramschatz (Landkreis Würzburg) von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache und die Identität des Mannes sind noch unklar. (dpa)

