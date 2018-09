vor 18 Min.

Bahnhof in Memmingen wieder frei - weitere Verzögerungen drohen Bayern

Der Bahnhof in Memmingen ist am Mittwochmorgen gesperrt. Kein Zug fährt diese Station derzeit an. Für Bahnreisende im Pendlerverkehr kann es zu Verspätungen kommen.

Am Memminger Bahnhof hat es am Morgen einen Notarzteinsatz am Gleis gegeben. Der Bahnhof war eineinhalb Stunden vom Zugverkehr getrennt. Verzögerungen drohen.

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis war der Memminger Bahnhof am frühen Mittwochmorgen gesperrt. Zwischen 5.30 Uhr und 7 Uhr fuhren keine Züge ab oder nach Memmingen. Die Züge wurden an anderen Bahnhöfen zurückgehalten.

Bahnhof Memmingen war am Mittwochmorgen gesperrt

Auch wenn die Sperrung wieder aufgehoben ist und die Bahn den normalen Verkehr jetzt aufnimmt: Bahnreisende müssen in jedem Fall noch mit Verspätungen rechnen. (AZ)

