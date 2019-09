vor 17 Min.

Bald schließen die ersten Hütten: Diese Ausflüge lohnen sich noch

Am verlängerten Feiertagswochenende wird nochmal ein Ansturm von Wanderern erwartet. Welche Ausflüge lohnen sich jetzt noch?

Von Michael Munkler

In den Bergen ist es herbstlich geworden: Pilze sprießen, das Laub der Bäume färbt sich, Herbstzeitlose blühen auf den Wiesen. Die Fernsicht ist jetzt oft besser als im Hochsommer, dafür werden die Tage merklich kürzer. Und übernächstes Wochenende beenden die ersten Alpenvereinshütten in den Allgäuer Alpen die Saison.

Am Montag beginnt der kalendarische Herbst. Das heißt, dass Tag und Nacht jetzt ziemlich genau gleich lang sind – übrigens genauso, wie das zum astronomischen Frühlingsbeginn am 20. März der Fall war. Bis zur Wintersonnenwende am 22. Dezember werden die Tage nun aber immer kürzer und die Nächte entsprechend länger.

Einige hoch gelegene Alpenvereinshütten in den Oberstdorfer Bergen schließen schon am 6. Oktober, in den Lechtaler Alpen ist beispielsweise das Württemberger Haus bereits zu. "Alles in allem war es ein guter Bergsommer", sagt Bernd Zehetleitner, Chef der Bergschule Oberallgäu. Allerdings mit einer Einschränkung für einige hoch gelegene Unterkunftshäuser: Wegen des vielen Altschnees begann die Saison für einige später als gewöhnlich. Auch waren hochalpine Verbindungswege in den Oberstdorfer Bergen deutlich später begehbar als in den vergangenen Jahren.

Öffnungszeiten: Wann schließen die Hütten?

Wer jetzt noch eine Bergtour mit Übernachtung plant, sollte sich rasch entscheiden und die Übernachtung organisieren. Denn anders als früher ist gerade an Wochenenden auf den meisten Alpenvereinshütten eine Reservierung des Übernachtungsplatzes erforderlich. Das geht am besten online, meist wird eine Anzahlung erhoben. Richtig voll wird es voraussichtlich nochmals am verlängerten Wochenende vom 3. bis 6. Oktober – falls das Wetter mitspielt. Nach Auskunft der Alpinen Information in Oberstdorf, der Alpenvereinssektionen und der Hüttenwirte sind folgende Schließzeiten geplant (angegeben ist jeweils der letzte Öffnungstag):

Fiderepasshütte: Sonntag, 13. Oktober

Edmund-Probst-Haus: Mittwoch, 9. Oktober

Enzianhütte: Freitag, 11. Oktober

Mindelheimer Hütte: Samstag, 12. Oktober

Waltenbergerhaus: Sonntag. 6. Oktober

Rappenseehütte: Sonntag, 6. Oktober

Kemptner Hütte: Sonntag, 6. Oktober

Staufner Haus: Sonntag, 27. Oktober

Kissinger Hütte.: Sonntag, 13. Oktober

Otto-Mayr-Hütte: je nach Wetterlage bis Mitte Oktober

Gimpelhaus: Sonntag, 20. Oktober

Für Bergtouren im Herbst wird empfohlen, wärmere Kleidung (Mütze und Handschuhe) mitzunehmen. Zudem sollten schon bei der Tourenplanung die kürzer werdenden Tage berücksichtigt werden. Nordseitige Anstiege sind jetzt oft dauerhaft feucht und daher rutschiger. Deshalb sollte man südseitige Touren bevorzugen. Derzeit sind die Tourenverhältnisse in den Allgäuer Alpen noch gut. In dieser Woche soll das Wetter zwar unbeständig sein, insgesamt aber relativ mild bleiben. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich um 2300 Meter.

