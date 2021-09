Früherer BR-Intendant Albert Scharf ist gestorben

Der Bayerische Rundfunk (BR) trauert um seinen ehemaligen Intendanten Albert Scharf. Der 86-Jährige sei am vergangenen Wochenende gestorben, teilte der BR am Dienstag in München mit.

Scharf war von 1990 an zwölf Jahre lang Intendant des öffentlich-rechtlichen Senders. Wie die Verantwortlichen mitteilen, arbeitete Scharf insgesamt 36 Jahre für den Bayerischen Rundfunk, davon zwölf Jahre als Intendant an der Spitze des BR.

In seine Amtszeit von März 1990 bis Dezember 2001 fielen nicht nur der Start von B5 aktuell (heute BR24) und BR-alpha (heute ARD-alpha), sondern auch die ersten Schritte in die digitale Welt mit BR-Online (heute br.de). (AZ/dpa)