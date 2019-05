vor 18 Min.

Betrunkener täuscht Sprung vor U-Bahn an

Ein Betrunker hat eine U-Bahn in München zu einer Notbremsung gezwungen.

Ein Betrunkener hat in München einen Sprung vor die U-Bahn angetäuscht und damit eine Notbremsung ausgelöst. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein mieser Scherz wird für einen 51-Jährigen ernste Konsequenzen haben. Der alkoholisierte Mann war am Dienstag auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie U4 am Hauptbahnhof unterwegs. Als die Bahn einfuhr, täuschte der Wohnsitzlose einen Sprung vor den Zug an - ohne jedoch tatsächlich abzuspringen.

Der Fahrer der U-Bahn leitete sofort eine Schnellbremsung ein, brachte den U-Bahnzug weit vor seinem regulären Haltepunkt zum Stillstand. Anschließend alamierte er die Polizei.

Die Beamten griffen den Obdachlosen wenig später auf dem Bahnsteig auf, brachten ihn zum Ausnüchtern auf die Wache. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. (AZ)

