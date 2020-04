Corona-Krise: Muss Ostern dieses Jahr ausfallen?

Plus In den Kirchen ruhen die Gottesdienste. Doch auch im Kreis der Familie lassen sich von Palmsonntag bis Ostern schöne Riten einfach umsetzen. Wie Brotbrechen.

Die amtliche Anweisung ist eindeutig: Die Pfarrgemeinden im Bistum Augsburg mögen „dringend“ darauf verzichten, in der Coronakrise Palmbuschen oder Osterkerzen an die Gläubigen zu verteilen. So verständlich der Wunsch sei, auf diese Weise Nähe zu den Gläubigen zu zeigen, könne dabei das Virus gerade auch an Risikogruppen übertragen werden, schrieb der ständige Vertreter des Diözesanadministrators, Harald Heinrich, jüngst an die Pfarrer und Klöster.

Muss also dieses Jahr die Heilige Woche von Palmsonntag bis Ostern ganz ohne Symbole und Riten gefeiert werden? Keineswegs. In den Familien ist manches möglich, was in den Kirchen derzeit nicht geht. Für die Palmbuschen finden sich überall am Wegesrand grünende Zweige, dazu noch etwas Draht oder Schnur und vielleicht noch bunte Bänder – fertig sind die Buschen, die an den Einzug von Jesus in Jerusalem erinnern. Und der lässt sich dann auch zuhause mit den biblischen Texten und Liedern spielen. Fehlt bloß die priesterliche Segnung der Buschen. Der Mindelheimer katholische Dekan Andreas Straub schlägt ein Segensgebet vor, das gern auch aktueller formuliert werden kann, und dazu noch einen Spritzer Weihwasser. Dieses könne man nach wie vor in den Kirchen abzapfen.

Brotbrechen am Gründonnerstag mit der Familie

Hätte Straub Bedenken, an Gründonnerstag die Feier des letzten Abendmahles mit Brotbrechen und Wein oder Traubensaft im Familienkreis zu vollziehen? „Es sollte halt keine Messe sein und bitte ohne die Wandlungsworte“, sagt der Pfarrer. Danach folgen könnte eine Ölberg-Andacht aus dem Gotteslob. Ein christliches Erinnerungsmahl, bei dem gemeinsam das Brot gebrochen und das Bibelwort geteilt wird, hält auch der Nördlinger evangelische Dekan Gerhard Wolfermann für empfehlenswert. „Der Verzicht auf das Sakrament kommt vielen Gläubigen schon hart an“, weiß er.

Am Karfreitag wird das Kreuz im Mittelpunkt der häuslichen Gottesdienste stehen. „Vielleicht nimmt man es in die Mitte der Familie und schmückt es“, schlägt Straub vor. Alle könnten dann ihre Anliegen und Fürbitten auf Zettel schreiben und unter das Kreuz legen. Wolfermann hält das Kreuz gerade in der jetzigen Lage für „eine Erinnerung, dass Gott auch in Dunkelheit und Leiden bei uns ist und in tiefsten Tiefen uns hält“. Dazu liest man die Leidensgeschichte von Jesus.

Zu Ostern gehören gefärbte Eier und ein gebackenes Osterlamm

Das Kreuz, nun als Siegeszeichen, ziert auch die Osterkerze. Die ganze Familie kann sich daran machen, mit farbigen Wachsplatten die Kerzen zu verzieren. Dafür bietet sich eine Fülle von Motiven an – von der aufgehenden Sonne und Blumen bis zum auferstandenen Christus und dem Osterlamm. Am Schluss gibt es vielleicht eine große, gemeinsame Osterkerze und für jeden eine eigene, kleinere Kerze.

„Am Ostermorgen können wir dann die gemeinsame Kerze entzünden und das Licht von einem zum anderen weitergeben“, regt Dekan Straub an. In Erinnerung an das Osterfeuer – das dieses Jahr überall ausfallen wird – schlägt er vor, kein Feuerzeug, sondern ein Streichholz dafür zu verwenden. Schön fände es Straub, als Tauferinnerung sich gegenseitig mit Weihwasser zu bekreuzigen.

Zu Ostern gehören natürlich auch die gefärbten Eier und das süße, gebackene Osterlämmchen. Die Kinder werden in der Küche gern mithelfen. Das traditionelle Segensgebet über die Speisen darf die Familie heuer selber sprechen, so Straub.

Der gemeinschaftliche Gottesdienst lässt sich schwer ersetzen

Evangelische Jugendliche hätten am Palmsonntag womöglich ihre Konfirmation gefeiert. Sollten sie schon mal ihr schickes Kleid anziehen? Dekan Wolfermann findet: „Das Erlebnis besteht doch darin, dass die Konfirmandengruppe den Tag miteinander feiert.“ Aufgeschoben sei ja nicht aufgehoben und die Konfirmation nicht an einen bestimmten Termin gebunden. Einstweilen können sich Konfirmanden an der Aktion „#hoffnunghamstern“ der Landeskirche beteiligen.

Hart kommt ihm die einsame Zeit allemal an: „Der gemeinschaftliche Gottesdienst lässt sich schwer ersetzen.“ Um die Menschen trotzdem zu verbinden, läuten in Nördlingen allabendlich die Glocken. Zu Ostern spielen zehn Bläser vom Kirchturm herab „Christ ist erstanden“. Denn Klang und Musik sind virenresistent und können sich in jedem Haus als gemeinsames Lied der Hoffnung fortpflanzen, so Wolfermann.

