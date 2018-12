vor 6 Min.

Drei Frauen in Nürnberg auf offener Straße niedergestochen Bayern

In Nürnberg wurden drei Frauen durch Messerstiche schwer verletzt. die Polizei fahndet nach dem oder den Tätern.

Mitten in Nürnberg wurden nacheinander drei Frauen niedergestochen - zwei schweben in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nach dem Täter.

In Nürnberg sind am Donnerstag drei Frauen von einem bislang unbekannten Täter niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Taten waren kurz nacheinander in nahe beieinanderliegenden Straßen im Nürnberger Stadtteil St. Johannis verübt worden. Daher sei es nicht auszuschließen, dass es sich immer um den selben Täter gehandelt habe, heißt es von der Polizei.

Frauen bei Messerattacke in Nürnberg verletzt

Am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr kam einer 56 Jahre alten Fußgängerin ein Mann entgegen, der ihr ohne Vorwarnung in den Oberkörper stach. Sie wurde ins Nürnberger Klinikum gebracht und dort notoperiert. Einige Zeit später gegen 22.45 Uhr wurde eine 26 Jahre alte Frau, die sich gerade auf ihrem Heimweg befand, nur wenige Straßen weiter ebenfalls unvermittelt von einem Unbekannten niedergestochen.

Nur wenige Minuten darauf wurde eine dritte, 34 Jahre alte Frau in unmittelbarer Nähe zu den letzten Tatorten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Alle Frauen wurden sofort notoperiert, die letzten beiden schweben jedoch auch am frühen Freitagmorgen noch immer in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Frauen in Nürnberg niedergestochen: Polizei sucht Täter

Die Suche nach dem Täter wurde sofort eingeleitet. Polizeibeamte suchten mit Spürhunden und Hubschraubern, was bislang jedoch erfolglos blieb. Mehrere Personen wurden im Zuge der Fahndungsmaßnahmen überprüft. Da die Täterbeschreibungen voneinander abwichen ist nicht auszuschließen, dass es sich um mehrere Täter handelt. Auch zur Bekleidung gab es unterschiedliche Angaben.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Laut Polizeiangaben gäbe es keine Hinweise darauf, dass die Messerattacke einen terroristischen Hintergrund gehabt habe. Die Tatwaffe war bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. (dpa)

