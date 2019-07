13:33 Uhr

Drei Konzerte im Olympiazentrum - in München droht Verkehrschaos

Jon Bon Jovi gibt am Freitagabend ein Open-Air-Konzert im Olympiapark in München.

Am Freitagabend spielen Bon Jovi, Elton John und James Morrison nahezu zeitgleich im Olympiazentrum. Was Konzertbesucher und Pendler wissen müssen.

Von Julian Würzer

Drei Musikstars spielen am Freitagabend in München: Jon Bon Jovi tritt um 18.30 Uhr im Olympiastadion auf, Elton John singt um 19 Uhr in der Olympiahalle und James Morrison spielt ebenfalls um 19 Uhr auf dem Tollwood Festival am Olympiapark. Für die Fans der Musiker heißt das: Sie müssen mit einem Verkehrschaos rechnen, sowohl bei der Anreise - denn neben den 100.000 erwarteten Besucher der Großveranstaltungen ist Feierabendverkehr - und bei der Abreise.

U-Bahnen fahren nach Konzertende von Elton John und Bon Jovi verstärkt

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kündigt in einer Pressemitteilung an, das U-Bahn-Angebot zum Olympiapark zu verstärken. Die Linien U3 und U8 fahren zu Beginn der Veranstaltung im 5-Minuten-Takt. Am Ende der Konzerte sollen zusätzliche Züge eingesetzt werden. Die U3 fährt über den Marienplatz in München, die U8 über den Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt.

Nach Veranstaltungsende kann zu Engpässen im Verkehr kommen, wenn die Besucher nahezu zeitgleich auf den Heimweg drängen. Die MVG kündigt an, die U-Bahn-Bahnsteige zu sperren, sollte eine Überfüllung drohen. Als alternative Verbindung schlägt die MVG die Linie U1 vor, die zu Fuß erreichbar ist. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglichkeit, am S-Bahnhof Moosach in die U3 umzusteigen. Die Tramlinien 20 und 21 fahren bis 1 Uhr im 10-Minuten-Takt von der Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße.

So fahren Augsburger am besten zu den Konzerten im Olympiapark

Die Münchner Polizei empfiehlt Anreisenden, bereits frühzeitig auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Besondere Maßnahmen wegen der drei Auftritte werde es nicht geben, sagt eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Auch der Pressesprecher des Olympiaparks, Tobias Kohler, rät davon ab, mit dem Auto anzureisen. Bis um 15 Uhr werden die Parkhäuser und Parkplätze am Olympiapark ohnehin vollgeparkt sein, prognostiziert er. "Das Olympiazentrum sollte deshalb am besten gar nicht mehr angefahren werden." Gerade für Augsburger, die nach München fahren wollen, sei es am entspanntesten, mit dem Zug zu fahren und anschließend in die U-Bahn umzusteigen. "Dann ist man unter einer Stunde am Olympiapark." Denjenigen, die nicht auf ihr Auto verzichten wollen, rät er, die Park/Ride-Plätze zu nutzen.

Die S-Bahn-Linien fahren das Olympiazentrum in München nicht an. Daher gebe es laut einem Pressesprecher der Deutschen Bahn auch keinen Anlass, die Zugflotte zu verstärken. Fernreisende und Umsteigende am Hauptbahnhof sollen ihre Anschlusszüge ohne Probleme bekommen.

Die Musiker von Bon Jovi sind im Rahmen ihrer "This House is not for Sale"-Tour unterwegs und spielen ein Open-Air-Konzert im Olympiapark. Der Einlass zur Veranstaltung ist bereits um 16.30 Uhr. Die Vorband ist die 80er-Jahre Rockband Def Leppard. Elton John spielt auf seiner Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" nochmals in München. Das Kulturfestival Tollwood zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Dieses Jahr findet das Festival bis zum 22. Juli am Olympiapark in München statt. (juwue)

