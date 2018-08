vor 48 Min.

Feuer in Asylheim: Polizei vermutet Brandstiftung durch Bewohner Bayern

Am Mittwochabend hat es in einer Asylunterkunft im Kreis Kehlheim gebrannt. Die Polizei vermutet, dass ein 19-jähriger Bewohner der Täter war.

Ein Brand in einer niederbayerischen Asylunterkunft hat die Feuerwehr in Abensberg (Kreis Kelheim) beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verteilte ein 19-jähriger Bewohner der Unterkunft am Mittwochabend Brandbeschleuniger in dem Gebäude und zündete ihn an. Über ein mögliches Tatmotiv war zunächst nichts bekannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wegen des Rauchs musste das Gebäude aber kurzzeitig evakuiert werden. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Der mutmaßliche Brandstifter flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad. (dpa/lby)

