vor 28 Min.

Frau niedergestochen - Tatverdächtiger soll in Psychiatrie Bayern

In der Nürnberger Innenstadt ist am Sonntag eine 21-jährige Frau niedergestochen worden.

Ein 25-jähriger Mann soll am Sonntag in Nürnberg eine junge Frau niedergestochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus.

Nach der Messerattacke auf eine junge Frau in Nürnberg hat die Staatsanwaltschaft für den Tatverdächtigen die Unterbringung in einer Psychiatrie beantragt. Nach derzeitigem Stand weise der 25-Jährige ein breitgefächertes psychisches Krankheitsbild auf, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Nürnberg mit. Der in den 1990er Jahren nach Deutschland eingereiste Iraker wird verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen eine 21 Jahre alte Frau mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt zu haben.

Kurze Zeit später war er in einem Nürnberger Klinikum festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus. Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen, "so dass wir vom Mordmerkmal der Heimtücke auszugehen haben", so eine Sprecherin. Der Verdächtige soll noch im Laufe des Tages vor den Ermittlungsrichter.

Die 21-Jährige und ihre 18 Jahre alte Begleiterin seien in der Nacht zum Sonntag in mehreren Diskotheken in Nürnberg gewesen, sagte der Sprecher. Auf dem Weg nach Hause sei die ältere gegen 5 Uhr von dem Mann unvermittelt angegriffen worden. Nach einer Rangelei mit der 18-Jährigen sei der Verdächtige geflüchtet.

Dezember: Drei Frauen von Messerstecher angegriffen

Der Fall erinnert an eine Reihe von Attacken im Dezember: Damals hatte ein Mann ebenfalls in Nürnberg drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer wurden am Oberkörper schwer verletzt - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. (dpa/lby/AZ)

Themen Folgen