vor 5 Min.

Frau will Stadtfischer in Memmingen werden - Streit vor Gericht geht noch weiter

Plus Streit um den Fischertag Memmingen: Darf der Fischertagsverein Frauen vom Stadtbach-Ausfischen ausschließen? Am Amtsgericht wird noch weiter gestritten.

Von Thomas Schwarz

Der Fischertag hat in Memmingen seit rund 120 Jahren Tradition. Dabei werden auch einige tausend Forellen aus dem Stadtbach geholt, damit er einmal im Jahr gereinigt werden kann. Wer die schwerste Forelle rausholt, wird Fischerkönig. Das Ausfischen ist bisher aber nur männlichen Mitgliedern des veranstaltenden Fischertagsvereins vorbehalten. Gegen diese bereits seit 1931 in der Vereinssatzung stehende Regel klagt nun ein weibliches Mitglied. Am heutigen Montag wurde der Fall vor dem Amtsgericht Memmingen verhandelt. Ein Urteil fällt jedoch erst am 31. August.

Fischertag in Memmingen: Wieso Frauen nicht zugelassen sind

Wie verhärtet die Fronten schon seit mehreren Jahren sind, zeigt sich auch vor Gericht. Richterin Katharina Erdt strebt eine gütliche Einigung an. Nach knapp zweistündiger Verhandlung ist aber klar: Es gibt keinen Kompromiss. Der Fischertagsverein beharrt darauf, dass es sich beim Ausfischen um eine Jahrhunderte alte Tradition handelt, die entsprechend lange immer den Männern vorbehalten war. Und dass dieses Vorgehen durch Artikel 9 des Grundgesetzes für die Selbtbestimmung der Vereine gedeckt ist.

Die Klägerin beharrt darauf, dass das Verbot nicht mehr zeitgemäß und laut Artikel 3 des Grundgesetzes diskriminierend ist - und dass die Satzung in diesem Punkt verändert werden muss, damit grundsätzlich alle weiblichen Vereinsmitglieder auch ausfischen dürfen.

Anwältin argumentiert: Bei Wallenstein in Memmingen dürfen Frauen ja auch zu Männern werden

Richterin Erdt nimmt sich Zeit, um den Sachverhalt zu klären, fragt immer wieder nach. "Ich bin mit dem Fischertag groß geworden und möchte schon lange beim Ausfischen mitmachen wie mein Bruder und mein Neffe", sagt die Klägerin, die seit über 30 Jahren Mitglied im Fischertagsverein ist. Sie sieht keinen sachlichen Grund, der dagegen spricht. Ihre Anwältin geht einen Schritt weiter: Der Fischertagsverein habe eine "Sozialmacht" als alleiniger Veranstalter des Heimatfestes, weswegen ein Ausschluss von Frauen diskriminierend sei. Bei den alle vier Jahre stattfindenden Wallenstein-Spielen, bei denen der Fischertagsverein ebenfalls Veranstalter ist, dürften ja auch Frauen in Männerrollen schlüpfen - so wie ihre Mandantin das als eine der Gruppenleitungen auch praktiziert.

Fischertagsvorstand Michael Ruppert beruft sich darauf, dass die Delegiertenversammlung als höchstes Entscheidungsgremium des Vereins die Anträge der Klägerin auf Satzungsänderung 2018 und auch 2019 "mit klarster Mehrheit" abgelehnt hatten. Er verweist darauf, dass von den rund 4500 Vereinsmitgliedern etwa 1500 weiblich seien - und in allen rund 30 Gruppen aktiv sein dürfen. Nur eben bei den Stadtbachfischern nicht.

Fischertags-Verein: An Satzung und Tradition festhalten

Richterin Erdt bohrt nach - beispielsweise, warum der Vorstand keine Ausnahmen genehmige. Was laut Satzung möglich sei. Da lässt sich der Vorstand nicht festnageln. Ausnahmen habe es in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben. Und schließlich gebe es ja auch Männer, die die Kriterien für die Gruppe der Stadtbachfischer nicht erfüllten, so Ruppert. "Wir wollen an Satzung und Tradition festhalten." Zudem könne die Klägerin ja als "Kübeles-Mädel" (die stecken die gefangenen Fische direkt am Stadtbach in Wasserbehältnisse) sowie an allen anderen Veranstaltungen des insgesamt dreitägigen Fischertags teilnehmen - nur nicht an den rund 15 Minuten des Ausfischens. Dabei gehe es aber um "ein zentrales Ritual", kontert die Anwältin der Klägerin. Und kritisiert, dass Frauen auch nicht Fischerkönig werden könnten.

Als ein weiteres Argument verweist sie auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs gegen eine Freimaurerloge, die sich gegen die Aufnahme von Frauen wehrte - und verlor. Das könne man mit dem aktuellen Fall nicht vergleichen, entgegnet der Anwalt des Fischertagsvereins. Bei dem Urteil sei es um Steuerecht und nicht ums Zivilrecht gegangen.

Unterstützerinnen der Fischertags-Klägerin: Memmingen braucht mehr Gleichberechtigung

Als Zuschauer verfolgen auch Anna und Ida die Verhandlung. Sie unterstützen die Initiative "Fischertagskönigin" - und sprangen vor einigen Tagen werbewirksam in den Stadtbach, als der Fischertag eigentlich hätte stattfinden sollen - was wegen Corona aber nicht ging. "Memmingen braucht mehr Gleichberechtigung", sagen die beiden. Schließlich seien Frauen "keine Porzellan-Püppchen". Und nur weil auch Frauen in den Stadtbach gehen, würde das ja nicht den ganzen Fischertag kaputt machen. Andere Prozessbeobachter teilen diese Ansicht nicht. Der Fischertag sei ein Heimatfest mit Tradition - und mit der dürfe nicht gebrochen werden.

Egal, was Richterin Erdt am 31.August verkündet: Beide Seiten sagen, dass sie im Falle einer Niederlage vor die nächst höhere Instanz ziehen - das wäre das Landgericht. Die Anwältin der Klägerin lässt sogar durchblicken, die Angelegenheit notfalls vom Bundesverfassungsgericht klären zu lassen.

Bis dahin werden die Memminger Fischertage aber wohl so stattfinden wie seit Jahrzehnten - es sei denn, Corona macht dem Heimatfest auch 2021 einen Strich durch die Rechnung... Apropos: Allein den Fischertagsverein kostete der Rechtsstreit bisher eine fünfstellige Summe. Die muss er aus der Vereinskasse finanzieren. Die Klägerin bekommt derweil Unterstützung vom Berliner Verein "Gesellschaft für Freiheitsrechte", dürfte aber auch einiges an Prozesskosten haben.

Die Vorgeschichte zur Klage und mehr zum traditionellen Ausfischen in Memmingen lesen Sie hier: Frau kämpft dafür, "Stadtbachfischer" zu werden

Themen folgen