Freibäder in der Region: Öffnungszeiten und Preise 2019

Familienbad am Plärrer: Das schöne Wetter macht schon Vorfreude, doch Schwimmer müssen noch etwas Geduld haben.

Fribbe, Naturfreibad oder Gerfriedswelle: Die ersten Freibäder in der Region öffnen im Mai 2019. Wir geben einen Überblick über Öffnungszeiten und Eintrittspreise.

Oh, wie ist das schön! Die Sonne scheint und in der Region wird es heute richtig warm: In Augsburg und der Region sollen bis zu 26 Grad Celsius erreicht werden.

Für das endgültige Sommer-Gefühl fehlt jetzt nur noch der Besuch im Freibad. Einige Freibäder öffnen bereits Anfang Mai, manche Bäder sind länger geschlossen. In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wann die Freibäder in der Region öffnen - und wie viel der Besuch kostet.

