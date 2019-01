15:59 Uhr

Hier fällt am Mittwoch, 16. Januar, in Bayern die Schule aus Bayern

Schulausfall in Bayern am Mittwoch, 16.1.19: Zehn Tage nach Beginn des Schnee-Chaos haben weiter viele Schüler im Freistaat "schneefrei". Der Überblick.

Auch am Mittwoch, 16. Januar 2019, ist in Bayern teilweise Schulausfall angeordnet. Grund ist wie schon in den vergangenen Tagen die Wetterlage; starker Schneefall, Glätte und Sturmböen machen den Schulweg so gefährlich, dass die Behörden vor Ort die Schule absagen.

Schulausfall in Bayern am 16.1.19

Hier fällt nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums am Mittwoch, 16. Januar, die Schule aus:

Schulausfall am 16.1.19 im Landkreis Traunstein

Bereits am Wochenende stand fest, dass im Landkreis Traunstein auch am Mittwoch, 16.1.19, die Schule ausfallen wird.

Hinweis: Diese Liste hat den Stand Sonntag, 16 Uhr. Sie wird aktualisiert, sobald das Kultusministerium über weitere Schulausfälle in Bayern am Mittwoch informiert.

Die Entscheidung über einen möglichen Unterrichtsausfall gilt einheitlich für alle öffentlichen Schulen eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt. Das heißt: Entweder gibt es in allen Schulen eines Landkreises „schneefrei“ – oder in keiner. Ausnahmen sind bei größeren Landkreisen möglich. Denn hier kann die Wetterlage uneinheitlich sein - und damit die Gefahreneinschätzung. (AZ)

Themen Folgen