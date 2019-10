vor 18 Min.

Im Schlafzimmer geraucht: Mann stirbt nach Zimmerbrand

Am 1. Oktober hatte der 50-Jährige einen Brand in seiner Wohnung ausgelöst. Jetzt ist er in einer Klinik gestorben.

Weil er in seinem Schlafzimmer geraucht und damit seine Wohnung in Brand gesetzt hatte, ist ein 50-Jähriger jetzt in einer Klinik in München gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bei dem Feuer hatte sich der Mann eine lebensbedrohliche Rauchvergiftung zugezogen. Ein Nachbar hatte den Brand in den Morgenstunden des 1. Oktober bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Sie befreiten den Mann aus dem fünften Stock und löschten das Feuer. (dpa)

