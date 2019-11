vor 25 Min.

Landwirtschaftliches Anwesen brennt lichterloh - keine Verletzten

In Weiler-Simmerberg brennt ein landwirtschaftliches Anwesen.

Im Westallgäuer Ort Weiler-Simmerberg brennt ein Hof lichterloh. Verletzt wurde nach ersten Informationen der Polizei niemand.

Im Westallgäu steht am Samstagmittag ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen. Die Polizei spricht von einem Vollbrand. Ein Wohnhaus und ein dazugehöriger Stall in Weiler-Simmerberg (Ortsteil Ellhofen) wurden vom Feuer erfasst. Nach ersten Informationen der Polizei wurden keine Menschen verletzt. Auch befinde sich niemand mehr im Haus. Die Tiere konnten offenbar ebenfalls rechtzeitig befreit werden. (AZ)

Themen folgen