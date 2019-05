vor 36 Min.

Lotto machte 999 Bayern zu Millionären

Die richtigen Gewinnzahlen machten 999 Menschen aus Bayern in den verfangenen Jahren zu Millionären.

Genau 999 Menschen hat Lotto Bayern bisher im Freistaat mit seinem Spielangebot zu Millionären gemacht. Der größte Gewinn ging nach Unterfranken.

Die Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern, kurz Lotto, hat seit ihrer Gründung im Jahr 1946 bislang 999 Menschen einen Millionengewinn ausbezahlt. 746 zu Zeiten der D-Mark, 253 erhielten Euro. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit und warb damit für die nächste Ziehung an diesem Mittwoch. Den größten Gewinn bei Lotto Bayern sackten 2015 drei Handwerker aus Unterfranken ein: Sie gewannen knapp 33,3 Millionen Euro.

Der zweithöchste Lotto-Gewinn in Bayern belief sich 2009 – ebenfalls an einem 23. September - auf rund 31,7 Millionen Euro.

Glücksspiel wie Lotto kann süchtig machen

Lotto ist ein Glücksspiel und kann als solches süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hierfür bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos und Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. (AZ)

Leiden Sie unter Glücksspielsucht? 1 / 12 Zurück Vorwärts Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Hilfe bei Spielsucht an. Testen Sie sich selbst: Wie oft antworten Sie bei den kommenden acht Fragen mit "ja"?

Setzen Sie beim Glücksspiel mehr Geld ein, als Sie sich leisten können?

Haben Sie schon versucht, weniger zu spielen, aber es hat nicht geklappt?

Werden Sie unruhig und gereizt, wenn Sie nicht spielen können?

Sind Sie schon kritisiert worden, weil Sie so viel spielen?

Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie mit dem Spielen nicht aufhören und viel Geld verlieren?

Spielen Sie weiter, um verlorenes Geld zurückzuholen?

Haben Sie sich Geld geliehen, um weiter zu spielen?

Haben Sie andere Personen um Geld gebeten, um Ihre Spielschulden zu bezahlen?

Jede Ja-Antwort ist ein ernstes Zeichen einer möglichen Glücksspielsucht, so die BZgA. Die Empfehlung: Reden Sie mit einer nahestehenden Person darüber oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle.

Die Telefonnummer der BZgA lautet 0800/1372700 und ist kostenlos.

Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

