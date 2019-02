vor 18 Min.

Mann greift Frau mit Messer an - Verdächtiger festgenommen Bayern

In Nürnberg hat ein Mann eine Frau am frühen Sonntagmorgen mit einem Messer angegriffen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Ein Mann hat in Nürnberg eine Frau mit einem Messer angegriffen. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen auf Twitter mit. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Die 21-Jährige sei von dem Unbekannten am frühen Morgen "ohne erkennbaren Anlass" attackiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Nach einer kurzen Rangelei mit einem Begleiter der Frau sei der Täter geflüchtet. Die Polizei setzte zur Fahndung unter anderem einen Hubschrauber ein.

Wie die Ermittler auf die Spur des Mannes aus dem Irak gekommen waren, wollten sie aus taktischen Gründen zunächst nicht bekannt geben. Die Begleiterin der Frau hatte kurz nach der Tat der Polizei Hinweise geben können, sagte ein Sprecher. Den Aufenthaltsstatus des Verdächtigen konnten die Beamten am frühen Nachmittag nicht klären.

Hintergründe und Details wollten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Montag bekannt geben.

Dezember: Drei Frauen von Messerstecher angegriffen

Der Fall erinnert an eine Reihe von Attacken im Dezember: Damals hatte ein Mann ebenfalls in Nürnberg drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer wurden am Oberkörper schwer verletzt - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. (dpa/lby/AZ)

Themen Folgen