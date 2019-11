vor 35 Min.

Mann in Passau erstochen - Fahndung nach Täter läuft

Im niederbayerischen Passau ist am Donnerstagabend ein 33 Jahre alter Mann niedergestochen worden und gestorben. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Ein 33-Jähriger ist am Donnerstagabend in Passau niedergestochen worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde mit einem Stich im Oberkörper von Passanten auf einem Gehweg vor einer Pizzeria gefunden.

Auch ein Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen

Trotz sofortiger Reanimation durch den herbeigerufenen Notarzt sei der Mann nicht mehr zu retten gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Eine Fahndung im Passauer Innenstadtbereich führte bisher nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. (dpa/lby)

