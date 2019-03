14:33 Uhr

Mann randaliert nach Streit mit Bagger Bayern

Ein 38-Jähriger hat nach einem Streit mit seiner Freundin in deren Garten in Weidhausen bei Coburg mit einem Bagger randaliert. Die Polizei nahm ihn fest.

Nach einem Streit mit seiner Freundin hat ein Mann mit einem Bagger in deren Garten randaliert. Der 38-Jährige stieg am Freitagabend nach Angaben der Polizei in den Bagger, der im Garten stand, und zerstörte damit den Gartentisch seiner Freundin. Anschließend flüchtete er.

Der Mann war laut Polizeiangaben betrunken

Die Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen, als er einige Stunden später zum Haus seiner Freundin in Weidhausen bei Coburg im Landkreis Coburg zurückkehrte und erneut randalierte. Nach Angaben der Polizei war der Mann betrunken. (dpa/lby)

