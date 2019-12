09:35 Uhr

Mittlerer Ring: Tunnel wegen brennendem Auto gesperrt

Im Landsberger-Allee-Tunnel in München ist ein Auto in Brand geraten.

In einem Tunnel am Mitteren Ring in München ist ein Auto in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung lösten die Behörden über die Warn-App Katwarn Alarm aus.

Mitten zur Hauptverkehrszeit hat eine Auto im Tunnel der Landshuter Allee in München Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte aus, um das brennende Auto zu löschen, der Tunnel wurde gesperrt. Die Behörden lösten um 8.22 Uhr wegen der starken Rauchentwicklung sogar den Alarm über die App KATWARN aus. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Das Feuer im #LandshuterAllee-Tunnel ist gelöscht, die Röhren sind vom Rauch befreit. Die Warnung für die Anwohner ist aufgehoben. Nachlöscharbeiten laufen, die Sperrung besteht weiterhin. #Neuhausen #MittlererRing #wirfuerMuenchen pic.twitter.com/oZR95Vjh75 — Feuerwehr München (@BFMuenchen) December 17, 2019

Inzwischen wurde die Warnung allerdings bereits wieder aufgehoben. Die Feuerwehr teilte auf Twitter mit, dass der Brand gelöscht ist. Die Sperrung bestand wegen den Nachlöscharbeiten zunächst weiter. Das Auto war in der Oströhre, Richtung Norden, in Brand geraten. Die Weströhre des Tunnels konnte bereits kurz nach 9 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (AZ)

