11:38 Uhr

Nach Allgäuer Kirchenasyl: Flüchtling Reza ist abgetaucht

Plus Sein Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen und brachte einen Pfarrer vor Gericht. Nun hat sich der Afghane aus Immenstadt ins Ausland abgesetzt.

Von Werner Kempf

Reza Jafari, der 14 Monate im Kirchenasyl in Immenstadt lebte, hat sich in ein anderes europäisches Land abgesetzt, weil er Angst hatte, in sein Geburtsland Afghanistan abgeschoben zu werden. „Ich kann den Schritt nachvollziehen und bin auch nicht enttäuscht“, sagt Pfarrer Ulrich Gampert, der sich zusammen mit seiner Frau Marlies um den Afghanen während des Kirchenasyls gekümmert hatte – und dafür, wie berichtet, im September vor Gericht stand. Das Verfahren wurde schließlich „wegen geringer Schuld“ gegen eine Geldbuße von 3000 Euro eingestellt.

„Wo sich Reza derzeit aufhält, wissen wir, wollen den Aufenthaltsort aus Sicherheitsgründen aber nicht nennen“, sagt Marlies Gampert, die vor zwei Wochen mit dem 23-Jährigen telefoniert hat. „Die hohe psychische Belastung ist wohl mit ein Grund gewesen, weshalb Reza Deutschland verlassen hat“, vermutet die Pfarrerin. Pfarrersfrau ist „wütend auf den bayerischen Staat“ Die vom Petitionsausschuss des Landtags im Sommer erwirkte sechsmonatige Duldung war bis November befristet und sollte dann um drei Monate verlängert werden, ebenso wie die Ausbildungserlaubnis Jafaris. Das Asylverfahren selbst ist bislang noch nicht abgeschlossen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Ich bin sehr wütend auf den bayerischen Staat“, sagt Marlies Gampert. „Reza spricht gut Deutsch, hatte eine Ausbildung begonnen, war hier sehr gut integriert und hatte eine berufliche Perspektive. Und viele haben sich intensiv engagiert, damit er hier eine neue Heimat findet. Ich kann nicht verstehen, dass man solche Menschen abschieben möchte.“ Jafari hat die Immenstädter Pfarrerin bei dem Telefongespräch vor zwei Wochen um Rat gefragt, was er tun solle. „Ich wünsche dir ganz viel Kraft, in einem anderen Land neu anzufangen“, habe sie gesagt. Lesen Sie dazu auch unsere große Reportage: Pfarrer erhält Strafbefehl - weil er Kirchenasyl gewährt hat (Plus+) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

