Treibt ein Bär im Allgäu sein Unwesen? Das ist an den Gerüchten dran

Plus Gerüchte um einen Bär im Oberallgäu machen die Runde. Das Landesamt für Umwelt bestätigt, dass ein Kalb gerissen wurde - aber wohl nicht von einem Bären.

Treibt ein Bär im Oberallgäu sein Unwesen? Ein Bild, das ein von einem großen Raubtier gerissenes Jungrind im Raum Oberstdorf zeigen soll, macht derzeit in Internet-Netzwerken und WhatsApp-Chats die Runde. Auch unserer Redaktion liegt die Aufnahme vor. Verbreitet wird das Bild zusammen mit der Behauptung, ein Bär habe das Tier gerissen - und ein DNA-Test habe das bestätigt.