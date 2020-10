17:47 Uhr

Rassismus oder Kulturgut? Petition gegen "Mohr" auf bayerischen Wappen

Die Darstellung des "Mohrs" in bayerischen Stadtwappen ist rassistisch, finden 4000 Unterzeichner einer Petition. Doch es gibt Gegenwind. Der bayerische Landtag soll nun schlichten.

Von Sophie Janjanin

Die Darstellung des sogenannten "Mohrs" ist Bestandteil bayerischer Stadtwappen - in Coburg, Freising und Garmisch-Partenkirchen. Und steht im Kreuzfeuer. "Das Coburger Stadtwappen stellt einen verletzenden, rassistischen, kolonialistischen Stereotype eines Schwarzen Menschen da", meinen die Berliner Studentinnen Juliane Reuther und Alisha Archie. Deshalb fordern sie in ihrer Petition auf der Kampagnenplattform "Change" eine Änderung des Coburger Wappens. Fast 4000 Menschen stimmen ihnen zu und haben die Petition unterschrieben.

Für ihre Bestrebungen erhalten Reuther und Archie prompt Gegenwind. Tobias Schmidt aus Nürnberg will mit seiner Gegenpetition auf der Plattform "openPetition" erreichen, dass das Coburger Stadtwappen bleibt, wie es ist. "Der Coburger Mohr leitet sich vom Stadtpatron St. Mauritius ab und ist keinesfalls eine fiktive Gestalt, welche eine kolonialistische Stereotype darstellt", schreibt er in seiner Stellungnahme. Mehr als 5000 Menschen unterstützen ihn.

Rassismusdebatte: Bayerischer Landtag entscheidet über Stadtwappen

Ähnlich äußerte sich auch der Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) in einer Stellungnahme an die Staatsregierung. Und betonte, die Darstellung habe keinen rassistischen Ursprung. "Politische Mehrheiten zur Änderung des Stadtwappens sind in den Gremien der Stadt Coburg nicht wahrnehmbar", äußerte er außerdem.

Ob der "Mohr" nun tatsächlich aus den Stadtwappen verschwinden muss, das entscheidet der bayerische Landtag. Wann das passiert und welche Konsequenzen drohen, ist noch unklar, wie eine Sprecherin des Landtags mitteilte. (mit dpa)

