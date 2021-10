Rauchen

vor 16 Min.

Kann man Tabaksucht weghypnotisieren? Unser Autor hat den Selbstversuch gemacht

Plus Viele berichten, dass sie sich ihre Sucht durch Hypnose abtrainiert haben. Wissenschaft und Krankenkassen sind skeptisch. Funktioniert die Methode?

Von Sören Becker

Wenn man etwas zum letzten Mal macht, vermisst man es immer schon ein wenig. Ich stehe an einer Bushaltestelle und gönne mir meine hoffentlich letzte Zigarette. Während der Rauch durch meine Bronchien qualmt und das Nikotin mein Gehirn benebelt, geht mir ein altes Lied der Band „Monsters of Liedermaching“ durch den Kopf. „Ich wünschte, diese Kippe wär’ vier Meter lang“ summe ich vor mich hin, während ich die leere rote Schachtel in meiner Faust zerknülle und in den Papierkorb werfe. Perfektes Timing für eine leere Schachtel, denn ich bin gleich mit dem Mann verabredet, der mir die Zigaretten für immer ausreden soll.

