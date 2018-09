vor 50 Min.

Sieben Gründe, warum wir uns auf den Herbst freuen können Bayern

Endlich wieder im Wald spazieren gehen, einen Abend im Kino verbringen oder sogar spontan verreisen: Wenn der Herbst beginnt, muss keine Langeweile aufkommen.

Noch lassen nur die Nebelschwaden am Morgen erahnen, dass der Herbst vor der Tür steht. Doch wenn die sommerlichen Temperaturen allmählich kühler werden, beginnt die dritte Jahreszeit - mit ihren ganz besonderen Reizen. Wir haben sieben Gründe gesammelt, warum sie sich auf den Herbst freuen können:

1. Die Natur genießen

Im Herbst ist die Natur herrlich bunt und lädt zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Für Bastelfreunde bietet die dritte Jahreszeit außerdem einen ganzen Fundus an Materialien, mit denen die eigenen vier Wände dekoriert werden können. Wer die Natur genießen will, kommt beispielsweise im Augsburger Stadtwald auf seine Kosten. Vom Workshop für Wald-Handwerk bis zur mythologischen Baumwanderung ist dort viel geboten.

2. Sportlich aktiv und gleichzeitig erholter sein

So schön die sommerliche Hitze für viele war, die Abkühlung im Herbst bringt auch einige Vorteile mit sich. An erholsamen Schlaf war bei den hohen Temperaturen oft nicht zu denken. Wenn es kühler wird, kommt man wieder besser erholt aus dem Bett. Auch Sport ist einfach angenehmer, wenn man nicht nach kurzer Zeit völlig durchgeschwitzt ist. Für den Kreislauf ist Bewegung bei niedrigeren Temperaturen ohnehin gesünder. Wer Lust auf eine ausgiebige Radtour hat, findet auf unserer Karte ansprechende Touren durch die Region.

3. Ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben

Wenn es regnerisch und neblig ist, kann man ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben. Draußen verpasst man sowieso nichts. Jetzt kann man sich nach Lust und Laune auf neu erschienene Serien und Filme stürzen oder man liest eines der Bücher, dass man sich schon seit Jahren vorgenommen hat. Wenn es die Zeit erlaubt, kann man auch mal richtig ausschlafen, es wird schließlich später hell.

4. Ins Kino, Theater oder Museum gehen

An einem lauen Sommerabend ins Kino oder Theater zu gehen, kommt für viele nicht in Frage. Im Herbst ist das anders. Es wird früher dunkel, da kann man den Abend auch im Kinosaal verbringen. Die Theaterspielzeiten beginnen wieder und bringen neue Aufführungen und Inszenierungen mit sich. Museen locken mit vielfältigen Ausstellungen, wie zum Beispiel im LAB.30, wo man vom 26. bis 29. Oktober experimentelle Kunst bewundern kann. Wer es lieber etwas traditioneller mag, für den bietet das Römischen Museum im Augsburger Zeughaus vom 26. Oktober bis 24. Februar eine Ausstellung über antiken Schmuck. So kommen auch Kultur und Bildung nicht zu kurz.

5. Den Herbst kulinarisch genießen

Im Herbst ist Erntezeit. Es gibt frisches Obst und Gemüse aus der Region, vor allem Kürbis ist der Renner. Man findet unzählige Rezepte, was man aus dem knolligen Gemüse alles machen kann. Im Sommer ist leichte Kost am bekömmlichsten, in der dritten Jahreszeit dürfen deftige Gerichte wieder auf den Speiseplan. In Supermärkten stehen sogar bereits die ersten Lebkuchen in den Regalen. Bis Weihnachten ist zwar noch etwas Zeit, die Leckereien schmecken vielen aber trotzdem schon. Tee- und Kakaoliebhaber kommen wenn es kälter wird auch wieder auf ihre Kosten. Inspiration kann man sich zum Beispiel beim Streetfood-Festival in Landsberg holen.

Kürbisse eignen sich je nach Sorte zum Kochen oder zur Dekoration. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Archiv)

6. Eine Städtereise machen

Wer noch ein paar Urlaubstage übrig hat, kann eine Städtereise machen. Der Herbst ist dafür die ideale Jahreszeit. Das Wetter ist oft noch gut genug, um die Stadt zu erkunden. Außerdem sind die Sehenswürdigkeiten sind nicht so überfüllt wie im Sommer. Da die Hauptreisezeit vorbei ist, sind Flüge und Hotels erschwinglicher. Auch wer nur übers Wochenende verreisen will, kann sich hier in unserem Reise-Journal inspirieren lassen.

7. Mehr Auswahl bei der Kleidung

Bei der Hitze der letzten Wochen war bei der Kleidung die Devise oft: Weniger ist mehr. Wenn es kühler wird, können wieder die Lieblingspullover und Jacken getragen werden. Für den Ein oder Anderen mag das auch eine willkommene Entschuldigung sein, einen größeren Einkauf zu machen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Wer gern unter freiem Himmel bummelt, kann der Michaelidult in Augsburg einen Besuch abstatten. (gahu)

