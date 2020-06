vor 50 Min.

Tierische Rettungsaktion: Biberbabys aus Kanalgitter gezogen

Gerade noch rechtzeitig konnten zwei Biberjunge aus einem Wasserwerk in Bad Hindelang gerettet werden. Jetzt päppelt sie der Tierschutzverein auf.

Zwei Biberbabys sind in Bayern aus einem Kanalgitter gerettet worden. Die beiden etwa einen Monat alten Tiere hingen an einem Rechen vor dem Wasserkraftwerk eines Hotels in Bad Hindelang fest, wie dessen Inhaber Alexander Kullmann sagte. "Dort haben ein Haustechniker und meine Tochter Antonia die Tiere entdeckt und sie sofort gerettet." Ein drittes Biberbaby habe man später in der Nähe tot gefunden.

Die zwei überlebenden Jungtiere hat der Tierschutzverein Sonthofen in Obhut genommen. Dort werden die Biberbabys nach Angaben der Vorsitzenden, Stephanie Schwarz, unter anderem mit Milch zur Aufzucht von Katzen wieder aufgepäppelt. "Ich habe schon Nagetiere aufgezogen, aber Biber noch nicht", so Tierpflegerin Schwarz.

Die Biberbabys kommen in eine Aufzuchtstation

Sie habe nach dem Fund am Samstag deshalb erst einmal etwa 30 Telefonate geführt, um sich zu informieren: "Aus dem Effeff weiß man nicht, wie man so was macht." In 7 bis 14 Tagen sollen die laut Schwarz etwa 750 Gramm schweren Biberbabys an eine Aufzuchtstation übergeben werden.

Die Tierpflegerin Stephanie Schwarz vom Tierschutzverein Sonthofen füttert ein Biber-Baby mit Milch. Die beiden kleinen Biber werden jetzt mit der Flasche aufgepäppelt. Bild: Benjamin Liss, dpa

Wie die Tiere in den Kanal kamen, ist unklar. "Meistens werden die Tiere von irgendetwas gestört oder durch ansteigendes Wasser dazu gezwungen, ihren Bau zu verlassen", so Schwarz. "Aber so klein und jung, wie sie sind, können sie noch nicht richtig tauchen." (dpa)

