B12-Ausbau: Landwirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht

Plus Der Flächenfraß beim Ausbau der B 12 macht den Bauern rund um Buchloe zu schaffen. Deshalb haben sie konkrete Forderungen.

Vor allem Landwirte, Grundstückspächter aber auch Anwohner meldeten sich beim zweiten von drei Erörterungsterminen zum geplanten Ausbau der Bundesstraße 12 zu Wort. Auch dabei dominierte das Thema Flächenfraß. Daneben befürchten Anlieger ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen und damit verbunden mehr Lärm durch eine vierspurige B 12.