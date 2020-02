23:29 Uhr

Vollbrand: Zelthalle in Buchloe brennt ab

In Buchloe ist am späten Sonntagabend eine Zelthalle abgebrannt.

Ein Großbrand hat die Feuerwehren in Buchloe in Atem gehalten. Dort brannte eine Zelthalle ab. Der Schaden ist hoch.

In Buchloe ist am späten Sonntagabend eine Zelthalle abgebrannt. In der 30 x 30 Meter großen Lagerhalle wurden Brennholz und Metallprofile gelagert. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ist das Feuer mittlerweile gelöscht. Zuvor hatten starke Winde die Löscharbeiten erschwert. Personen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen.

Wieso das Feuer ausbrach, ist laut Polizeiangaben noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wurde zunächst auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. (AZ)

